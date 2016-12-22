Роспотребнадзор оштрафовал нарушителей антитабачного закона на ₽70 млн

В I полугодии 2018 года Роспотребнадзор выписал 5,1 тыс. штрафов нарушителям антитабачного закона на общую сумму 70 млн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В число нарушителей вошли 1514 физлиц, 1561 работников компаний, продающих табак, 663 предпринимателя и 1439 юрлиц. Всего с ноября 2013 года Роспотребнадзор привлек к ответственности около 70 тыс. нарушителей, в их числе — 9,5 тыс. юрлиц.

По данным доклада Центра лонгитюдных обследований Института социальной экономики НИУ ВШЭ, число курящих женщин в России выросло с 9% в 1994 году до 14% в 2016 году. При этом общее число курильщиков в России снизилось с 31% до 28%, число курящих мужчин уменьшилось с 58% до 44% к 2016 году. «В среде людей с вузовским дипломом курильщиков 18%, со средним образованием — 38%, с незаконченным средним — 36%», — указывалось в докладе.

В России в июне 2013 года вступил в силу антитабачный закон, согласно которому гражданам запрещается курить в общественных местах. В результате в среднем россияне стали выкуривать на 5% сигарет меньше.