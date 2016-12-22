Три альпиниста из Италии пропали при восхождении на Монблан
Общество, 03:48
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Три альпиниста из Италии пропали при восхождении на Монблан
При восхождении на Монблан во французских Альпах пропали три итальянских альпиниста — двое мужчин и одна женщина, все они в возрасте около 30 лет. Об этом сообщает France Bleu.
Итальянские спасатели запросили помощь у сотрудников горной жандармерии французского города Шамони. Альпинисты отправились в путь утром 7 августа, с тех пор они не выходили на связь.
В начале августа трое альпинистов погибли при восхождении на Монблан. Трупы трех французов в возрасте около 50 лет были обнаружены на высоте 3,6 тыс. м. ъ
Гора Монблан в Альпах находится на границе Франции и Италии. Ее высота составляет 4808 м.