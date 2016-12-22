Во французских Альпах трое альпинистов-любителей погибли при восхождении на Монблан, сообщается на сайте радиостанции France Bleu.

Альпинисты пытались взойти на гору без сопровождения профессионального гида. Их тела нашли на высоте 3,6 тыс. м. По данным издания, погибшие — граждане Франции в возрасте около 50 лет. Их личности и точный возраст пока не установлены.

По предварительным данным, один из альпинистов поскользнулся и упал в расщелину. Он потянул за собой двух других, которые были с ним в связке.

Четвертый член группы остался в лагере, располагающемся на высоте более 2,6 тыс. м.

В августе 2017 года два альпиниста погибли при восхождении на вершину Монблан-дю-Такюль в горном массиве Монблан. Погибшими были граждане Германии.