Супруга Башара Асада после госпитализации обратилась к гражданам Сирии

Жена президента Сирии Башара Асада Асма опубликовала свое обращение после госпитализации из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии сирийского лидера в Facebook.

«Я часть народа, научившего мир стойкости и противостоянию жесткой изоляции. Моя решимость исходит из вашей решимости и стойкости за все прошедшие годы», — указывается в обращении Асмы Асад.

О госпитализации супруги президента Сирии стало известно днем 8 августа. По данным госагентства Сирии Sana, у Асмы Асад обнаружили злокачественную опухоль молочной железы, медики диагностировали рак на ранней стадии.

42-летняя Асма Асад родилась и выросла в Великобритании. В Сирию она переехала после замужества в 2000 году. Через год после того, как она вышла замуж за Башара Асада, он стал президентом Сирии.