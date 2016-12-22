Неизвестные в масках устроили погром в кафе в центре Одессы

Группа неизвестных в масках и с бейсбольными битами ворвалась в кафе, расположенное в Приморском районе Одессы, и устроила там погром. Правоохранительные органы по факту произошедшего возбудили уголовное дело, сообщает Национальная полиция по Одесской области.
В полиции рассказали, что мужчины при помощи бит повредили оборудование, распылили в заведении слезоточивый газ, а также толкнули одну из работниц.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к произошедшему. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Издание «Думская», ссылаясь на местную полицию, сообщило, что погром произошел в заведении «Таировские вина», расположенном в подвальном помещении дома № 10 по переулку Маяковского. Также издание отмечает, что в кафе ворвались четверо мужчин в балаклавах.