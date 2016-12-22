Мужчина застрелил пациентку медцентра в штате Нью-Йорк

Мужчина устроил стрельбу в одном из медицинских центров округа Уэстчестер, штат Нью-Йорк, в результате чего погиб один человек, сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.

По их словам, мужчина в возрасте около 70 лет вошел в здание клиники, поднялся на четвертый этаж и зашел в палату, где проходила лечение женщина примерно такого же возраста. ​Мужчина произвел несколько выстрелов в женщину, в результате чего она скончалась на месте. Затем он покончил жизнь самоубийством.

Полиция пытается выясни​ть, сколько выстрелов произвел мужчина, а также в каких отношениях состояли погибшие. По данным телеканала, в момент стрельбы в палате находились только погибшая женщина и напавший на нее мужчина. В результате произошедшего больше никто не пострадал. На месте стрельбы, по предварительным данным, обнаружены гильзы калибра 9 мм.