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Аксенов прокомментировал ситуацию с дефицитом воды в Крыму
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Аксенов прокомментировал ситуацию с дефицитом воды в Крыму
Общество, 19:18
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Аксенов прокомментировал ситуацию с дефицитом воды в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что проблема дефицита воды в республике решится успешно. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Уверен, что проблема дефицита воды в Крыму будет успешно решена, ведь для России нет нерешаемых задач», — отметил Аксенов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды создать рабочую группу по вопросам обеспечения Крыма и других засушливых регионов водой. В ее состав войдут представители Минобороны, Российской академии наук (РАН) и госкорпорации «Росатом». Программа по решению проблем, связанных с дефицитом воды, должна быть разработана до 10 сентября.

Медведев поручил Минобороны решить проблему обеспечения Крыма водой
Общество

Как сообщила РБК член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, засуха стала причиной гибели посевов и снижения урожая в республике. Она отметила, что по этой причине решение вопросов ликвидации дефицита воды и повышения качества питьевой воды в определенных степных районах республики находятся на личном контроле Аксенова. Эти проблемы также нашли отражение в федеральной целевой программе Крыма.

«При том, что в Крыму достаточные запасы питьевой воды, чтобы подавать ее, в том числе и из подземных источников, на всю территорию Крыма, существуют и вопросы, требующие своего разрешения», — заявила сенатор.

Ковитиди полагает, что поручение Медведева стало «актуальным и востребованным». По ее мнению, наличие в группе представителей Минобороны, РАН и «Росатома» повысит ее эффективность.

В начале июня Аксенов ввел в Крыму режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Он коснулся Красногвардейского, Нижнегорского, Первомайского и Советского районов. В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Теги: Крым , вода , засуха
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