Аксенов прокомментировал ситуацию с дефицитом воды в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что проблема дефицита воды в республике решится успешно. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Уверен, что проблема дефицита воды в Крыму будет успешно решена, ведь для России нет нерешаемых задач», — отметил Аксенов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды создать рабочую группу по вопросам обеспечения Крыма и других засушливых регионов водой. В ее состав войдут представители Минобороны, Российской академии наук (РАН) и госкорпорации «Росатом». Программа по решению проблем, связанных с дефицитом воды, должна быть разработана до 10 сентября.

Как сообщила РБК член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, засуха стала причиной гибели посевов и снижения урожая в республике. Она отметила, что по этой причине решение вопросов ликвидации дефицита воды и повышения качества питьевой воды в определенных степных районах республики находятся на личном контроле Аксенова. Эти проблемы также нашли отражение в федеральной целевой программе Крыма.

«При том, что в Крыму достаточные запасы питьевой воды, чтобы подавать ее, в том числе и из подземных источников, на всю территорию Крыма, существуют и вопросы, требующие своего разрешения», — заявила сенатор.

Ковитиди полагает, что поручение Медведева стало «актуальным и востребованным». По ее мнению, наличие в группе представителей Минобороны, РАН и «Росатома» повысит ее эффективность.

В начале июня Аксенов ввел в Крыму режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Он коснулся Красногвардейского, Нижнегорского, Первомайского и Советского районов. В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.