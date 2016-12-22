В Туве главу местного штаба Собчак оштрафовали за пост во «ВКонтакте»

Кызылский городской суд в Республике Тыва признал главу местного штаба Ксении Собчак, журналиста и правозащитницу Оюмуу Донгак виновной в пропаганде нацизма. Об этом Донгак сообщила РБК.

«Признали виновной, штраф 1 тыс. руб. По словам сотрудника полиции, был рейд по выявлению экстремизма в соцсетях, в результате чего обнаружили у меня на странице фотографии [со свастикой]», — рассказала активистка. По ее словам, речь идет о посте за 2015 год во «ВКонтакте».

Донгак была задержана накануне, 7 августа. РБК направил запрос в пресс-службу республиканского МВД.

Как сообщила Донгак, ее вызвали в полицию ​в связи с заявлением экс-представителя предвыборного штаба Павла Грудинина в Туве и секретаря республиканского отделения КПРФ Романа Тамоева. В своем заявлении последний требовал проверить подлинность диплома правозащитницы. «Там [в отделении] полицейские мне сообщили, что уже, оказывается, направили соответствующий запрос в университет. И вдруг выложили передо мной фотографии со свастикой», — рассказывала активистка. В беседе с РБК Тамоев сообщил о подаче заявления о проверке диплома Донгак, но отверг его связь с задержанием активистки.