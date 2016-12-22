В Туве журналистку вызвали на беседу в полицию из-за фото во «ВКонтакте»

Журналистку Оюму Донгак, возглавлявшую в предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак в Туве во время президентских выборов 2018 года, задержали в Кызыле за публикацию в соцсети «ВКонтакте». Об этом «Медиазоне» сообщил координатор правозащиты «Открытой России» Алексей Прянишников.

По его словам, на Донгак составили протокол по ст. 20.3 КоАП (пропаганда и публичная демонстрация нацистской символики).

Административное производство в отношении журналистки начали, как утверждает Прянишников, из-за публикации интервью журналиста Артура Соломонова с гражданкой Германии Дорой Насс. Она рассказывала, как во времена Третьего рейха вступила в организацию «Союз немецких девушек». К интервью была прикреплена фотография, на которой женщины машут флагами со свастикой.

В МВД отказались прокомментировать РБК информацию о задержании журналистки. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что активистку «пригласили на беседу». «Ее не задерживал никто, она просто приглашена на беседу по поводу ее постов в соцсетях, за материалы, опубликованные несколько лет назад. Вопрос о том, будет ли выявлено какое нарушение, будет решаться до завтра», — сказал собеседник.

В апреле активистка запрещенного движения «Артподготовка» Оксана Походун получила два года лишения свободы условно за публикацию экстремистских фотографий в закрытом альбоме «ВКонтакте». Изображения касались войны на Украине, президента Владимира Путина и священников.