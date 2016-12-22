Сухогруз под флагом Палау сел на мель в Ростовской области

Сухогруз под флагом Палау сел на мель на реке Дон в Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на диспетчера Морского спасательно-координационного центра.

Диспетчер уточнил, что судно уже снимают с мели. Как пояснил информированный источник агентства, на борту находятся 14 членов экипажа, есть достаточные запасы еды и воды. Он добавил, что инцидент не помешал судоходству.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, на мель село зарегистрированное на Украине судно «Амур-2507». Оно перевозит около 3 тыс. т пшеницы. Источник также сообщил, что судно следовало из Ростова-на-Дону в турецкий Самут.

В середине июля на реке Лене сухогруз «Капитан Носков» столкнулся с буксиром. В результате столкновения сухогруз затонул, никто не пострадал.