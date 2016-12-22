Сухогруз затонул после столкновения с буксиром в Иркутской области

Сухогруз столкнулся с буксиром на реке Лене в Иркутской области, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РБК в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.
«17 июля в 7:30 поступило сообщение о столкновении буксира «Якурим» с сухогрузом «Капитан Носков» на 3 тыс. 532 км, 85 км от города Усь-Кут вниз по реке Лена. Установлено, что инцидент произошел в 5:30. В результате столкновения сухогруз затонул», — пояснили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, в данный момент сухогруз лежит на правом борту, огорожен буйками. Судовой ход не перекрыт, задержек судов нет.
В пресс-службе уточнили, что пострадавших и разлива топлива не обнаружено.
Следователи выясняют обстоятельства инцидента, по факту столкновения проводится доследственная проверка, сообщается на сайте Восточно-Сибирского управления на транспорте Следственного комитета.