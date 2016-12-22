Сердюкова обязали выплатить ФГУП «Охрана» за сигнализацию менее 500 руб.

Мировой судебный участок обязал экс-главу Минобороны России, индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова выплатить ФГУП «Охрана» Росгвардии за сигнализацию. Об этом РБК заявила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.

По ее словам, судебный приказ был вынесен на сумму меньше 500 руб. Это, как уточнила Мышелова, произошло еще в мае.

«ФГУП «Охрана» подало заявление о вынесении судебного приказа [о взыскании денег за исполнение договора] в бесспорном порядке с А.С.Сердюкова», — отметила пресс-секретарь.

Она не уточнила, за сигнализацию в каком здании предприятие потребовало выплатить денежные средства.

Анатолий Сердюков с весны 2016 года является председателем ТСЖ «Молочный-6» в центре Москвы. По данным Росреестра, Сердюков владеет двумя квартирами в доме № 6 в Молочном переулке. Три четырехкомнатные квартиры принадлежат сестре экс-министра Галине Пузиковой. Кроме Сердюкова и его родственников в доме проживает пластический хирург Александр Тепляшин с семьей, который в мае пожаловался на увеличенные ТСЖ вдвое тарифы на коммунальные услуги.