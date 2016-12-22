Социологи выявили лидерство Тимошенко в президентском рейтинге

В рейтинге электоральных симпатий граждан Украины среди возможных кандидатов в президенты первое место заняла лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 10% участников опроса, проведенного компанией GfK Ukraine.

На втором месте — актер Владимир Зеленский (7%), на третьем — лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук (6%) и депутат Верховной рады Анатолий Гриценко (6%). За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 5% респондентов. Столько же опрошенных согласны поддержать депутата Верховной рады Юрия Бойко и политика Олега Ляшко.

Принять участие в предстоящих выборах намерены 70% украинцев. Почти половина (45%) тех, кто не собирается голосовать, объясняют это тем, что не видят достойных кандидатов, треть (33%) не верят в честность выборов.​

Исследование проводилось с ​30 июня по 8 июля. В нем приняли участие 2753 человека старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской области опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. О намерении участвовать в них заявила Тимошенко. Также о президентских амбициях говорили Ляшко, член партии «Движение новых сил» Юрий Деревянко, экс-председатель Харьковской обладминистрации Михаил Добкин и другие.