На Крымском мосту ограничили движение из-за ДТП

На Крымском мосту произошло ДТП, в результате которого временно ограничили движение в направлении Керчи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ​пресс-службу ФКУ «Упрдор «Тамань».

«Движение по одной из двух полос (правой) приостановлено, вторая полоса (левая) свободна для общего потока транспортных средств», — сказал представитель пресс-службы.

Видео: Керченский мост / ВКонтакте

В отделении МВД по республике Крым агентству рассказали, что водитель Chevrolet наехал на стоящую автоцистерну. Она занималась дорожными работами и была огорожена согласно правилам дорожного движения. Инцидент произошел в среду около 11:00 по местному времени (совпадает с московским).

По данным полиции, в результате аварии пострадали два человека, находившихся в Chevrolet. Их доставили в больницу. По данным ФКУ «Упрдор «Тамань», автоцистерна мыла барьерное ограждение.

В середине мая была открыта автомобильная часть Крымского моста для движения легковых машин. Для грузовиков движение по мосту планируют запустить осенью. Строительство железнодорожной части должно завершиться в 2019 году.

В понедельник, 6 августа информационный центр «Крымский мост» зафиксировал рекордный трафик движения машин. По мосту за сутки проехало 32 тыс. автомобилей.