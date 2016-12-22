СК возбудил дело после смерти ребенка из-за отказа в госпитализации

В Красноярском крае умер трехлетний мальчик после отказа скорой его госпитализировать. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета (СК) по региону.

Инцидент произошел 4 августа в деревне Терск Канского района. У трехлетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, мать вызвала скорую помощь, фельдшер по результатам осмотра решил госпитализировать ребенка в инфекционное отделение районной больницы, но ее дежурный врач отказал в этом и ограничился рекомендациями матери. Через несколько часов ребенок умер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Причины и обстоятельства произошедшего, а также причастные к нему лица устанавливаются. Как сообщает ТАСС, минздрав Красноярского края проводит служебную проверку действий врача.

В конце июля в Великом Новгороде скорая отказалась госпитализировать 41-летнюю женщину, у которой обострилось хроническое заболевание. Отказ сотрудник скорой объяснил словами «На все воля Божья», после чего бригада уехала. Другая скорая после повторного вызова доставила женщину в больницу, где та умерла. ГУ МВД по Новгородской области возбудило уголовное дело по ст. 125 УК (оставление в опасн​ости).

