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В Новгороде завели дело из-за отказа госпитализировать умирающую женщину
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В Новгороде завели дело из-за отказа госпитализировать умирающую женщину
Общество, 18:48
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В Новгороде завели дело из-за отказа госпитализировать умирающую женщину

ГУ МВД по Новгородской области возбудило уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) после смерти жительницы Великого Новгорода, которую отказалась госпитализировать бригада скорой. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В полиции не смогли уточнить детали возбужденного дела, так как сейчас решается вопрос о его передаче в региональное управление Следственного комитета.

В ночь на 8 июня бригада скорой помощи после осмотра 41-летней женщины, у которой обострилось хроническое заболевание, уехала, несмотря на просьбы родственников ее госпитализировать. Как сообщает издание «Собеседник», сотрудник скорой помощи объяснил свое бездействие словами «на все воля Божья». Через несколько часов вновь была вызвана уже другая скорая, которая все же доставила женщину в больницу, где через несколько дней та скончалась. Следственный комитет 25 июля начал проверку по факту происшествия после обращения мужа погибшей.


 

Теги: отказ от госпитализации , полиция , Великий Новгород
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