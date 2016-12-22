СКР возбудил дело после крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека).

Следователи выяснили, что авария произошла во время выполнения авиационно-химических работ на рисовых полях в районе станицы Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Крушение Ми-2 утром произошло 2 августа. Находившийся в машине пилот погиб. Вертолет после падения загорелся.



