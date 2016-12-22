В Краснодарском крае пилот погиб при крушении вертолета

В Краснодарском крае пилот погиб в результате крушения вертолета Ми-8. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте СКР.

По данным следствия, крушение вертолета произошло утром 2 августа в районе станицы Новомышастовской. Вертолет выполнял сельскохозяйственные работы по обработке полей. В нем находился только один пилот.

Следователи выехали на место происшествия. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю РБК сообщили, что крушение потерпел вертолет Ми-2. К месту крушения направлены силы и средства МЧС России. Уточняется причина ЧП.

Источники ТАСС и «РИА Новости» также утверждали, что речь идет про Ми-2.