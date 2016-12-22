ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,96 63,14 EUR Нал. 74,28 73,37 USD Бирж. 63,68 +0,19 EUR Бирж. 73,86 +0,21 USD ЦБ. 63,54 +0,04 EUR ЦБ. 73,56 +0,15 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6474,60 -550,80 IMOEX 2295,30 -0,73% RTSI 1135,81 -0,99% Brent 74,64 +0,44% DJIA 25628,91 +0,50% Nasdaq 7883,66 +0,31%
При столкновении автомобиля с поездом в Дагестане погибли три человека
Лента новостей
Почему биткоин подешевел до $6,5 тыс. 10:56, Крипто Медведев поручил решить проблему обеспечения Крыма водой 10:53, Общество «Зеленый» отдых: как экотуризм развивается в России и почему это важно 10:50, Партнерский материал «Челси» купит самого дорогого вратаря в истории футбола 10:50, Спорт Собянин объявил дату начала учебного года в Москве 10:42, Общество Прогнозы дня: фондовый рынок будет во многом зависеть от Сбербанка 10:32, Quote Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 10:17, РБК и Сбербанк При столкновении автомобиля с поездом в Дагестане погибли три человека 10:00, Общество Россияне стали больше переживать по поводу своего материального положения 09:59, Экономика На десерт: как заработать миллионы на кондитерских курсах в интернете 09:56, Свое дело Самый рисковый бизнес: как устроен первый «киберлагерь» в России 09:56, Технологии и медиа Перед бурей: почему стоит ждать усиления корпоративных конфликтов 09:56, Мнение Назван новый срок пуска ракеты «Ангара-А5М» с Восточного 09:56, Технологии и медиа Давид Петросов - РБК: «Кипр стал интересен богатым россиянам» 09:51, Недвижимость Актера из сериала «Друзья» прооперировали 09:30, Общество Насколько Россия готова к промышленным инновациям 09:08, РБК и Schneider Electric Заработала паромная переправа между Сахалином и Хоккайдо 09:00, Общество Лидер оппозиции Венесуэлы назвал покушение на Мадуро фарсом 08:43, Политика Иванов рассказал о назвавшей Саакашвили «виновником войны» Кондолизе Райс 08:39, Политика Сенаторы США решили признать Россию спонсором терроризма 08:38, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 08:30, РБК и Сбербанк Саудовская Аравия решила вывезти своих пациентов из больниц Канады 08:22, Политика УВЗ начал работу над танком-роботом на альтернативном «Армате» шасси Т-72 08:09, Политика «ФК Открытие» решил продать два здания в центре Москвы за 8,5 млрд руб. 08:00, Бизнес Маск рассказал о выгоде от преобразования Tesla в частную компанию 07:40, Бизнес Роспотребнадзор направил Грузии запрос из-за заболевания школьников 07:20, Общество В США арестовали последнего обвиняемого в убийстве рэпера XXXTentacion 07:10, Общество Politico раскрыла содержание переданного Путиным Трампу документа 07:10, Политика
При столкновении автомобиля с поездом в Дагестане погибли три человека
Общество, 10:00
0
При столкновении автомобиля с поездом в Дагестане погибли три человека

В Карабудахкентском районе Дагестана легковой автомобиль «ВАЗ» столкнулся с поездом, в результате погибли три человека, еще двое пострадали. Об этом РБК сообщили в ГУ МВД по республике.

«ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде. Погибли три человека — мужчина, женщина и ребенок. Еще один ребенок и водитель автомобиля доставлены в больницу», — сказали в ведомстве. По данным пресс-службы, ДТП произошло в 00:25 в среду, 8 августа.

По данным республиканского МЧС, инцидент произошел в районе санатория «Каспий». Возгорание на месте происшествия не возникло, движение нарушено не было.

Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги уточнила, что автомобиль выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пассажиры поезда не пострадали.

15 июля легковой автомобиль столкнулся с поездом Волгоград — Нижневартовск в Татарстане. В результате погибли четыре человека — водитель и три пассажира автомобиля.

Теги: ДТП , авария , столкновение , Дагестан
Главное
УВЗ начал работу над танком-роботом на альтернативном «Армате» шасси Т-72 Политика
Материалы по теме
В Татарстане четверо погибли при столкновении легковушки с поездом Общество
В Липецкой области два человека пострадали в ДТП с грузовым поездом Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter