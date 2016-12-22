При столкновении автомобиля с поездом в Дагестане погибли три человека

В Карабудахкентском районе Дагестана легковой автомобиль «ВАЗ» столкнулся с поездом, в результате погибли три человека, еще двое пострадали. Об этом РБК сообщили в ГУ МВД по республике.
«ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде. Погибли три человека — мужчина, женщина и ребенок. Еще один ребенок и водитель автомобиля доставлены в больницу», — сказали в ведомстве. По данным пресс-службы, ДТП произошло в 00:25 в среду, 8 августа.
По данным республиканского МЧС, инцидент произошел в районе санатория «Каспий». Возгорание на месте происшествия не возникло, движение нарушено не было.
Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги уточнила, что автомобиль выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пассажиры поезда не пострадали.
15 июля легковой автомобиль столкнулся с поездом Волгоград — Нижневартовск в Татарстане. В результате погибли четыре человека — водитель и три пассажира автомобиля.