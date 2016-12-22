В Татарстане четверо погибли при столкновении легковушки с поездом

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в Буинском районе Татарстана, сообщает ГУ МЧС республики.
Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде Кошкино-Шемяково. По данным МЧС, ДТП произошло в 19.11 по местному времени (совпадает с московским).
В то же время в пресс-службе Горьковской железной дороги сообщили, что в результате ДТП погиб водитель и три пассажира автомобиля. При этом пассажиры поезда не пострадали.
«Водитель автомобиля ВАЗ-2109 в нарушение правил дорожного движения выехал на железнодорожный переезд при работающей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом № 106 сообщением Волгоград — Нижневартовск», — сообщили в пресс-службе.
По данным ГДЖ, столкновение произошло 18.48 на регулируемом переезде. Машинист экстренно затормозил, но не смог избежать аварии. В результате корпус автомобиля оказался зажат под поездом. Ожидается, что будет задержка поезда № 106 Волгоград — Нижневартовск. Однако ДТП не повлияло на движение других поездов.