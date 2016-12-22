Заработала паромная переправа между Сахалином и Хоккайдо

Паромная переправа начала работу на линии Корсаков (Сахалин) — Вакканай (Япония). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Дальтранссервис».

Как сообщили в компании, утром 8 августа судно «Пингвин-32» вышло из сахалинского Корсакова в рейс на Хоккайдо. «На его борту всего 13 пассажиров, однако на следующие рейсы билеты активно раскупают», — отметил представитель компании.

Отмечается, что судно будет курсировать между Сахалином и Хоккайдо в августе и сентябре. Время в пути составляет 4,5 часа. На август раскуплено почти 80% билетов, добавил представитель компании.

В конце июля президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос строительства моста, который должен связать Сахалин с материком. По последним оценкам, стоимость перехода на Сахалин в 2,3 раза превысит стоимость крымского проекта. Согласно долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года, строительство моста и подходов оценивается в 540 млрд руб.