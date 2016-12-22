Назван новый срок пуска ракеты «Ангара-А5М» с Восточного

Первый пуск сверхтяжелой ракеты «Ангара-А5М» с космодрома Восточный в Амурской области запланирован на 2025 год. Об этом «РИА Новости» заявил один из конструкторов ЦНИИмаш Александр Медведев.

Другая модификация ракеты «Ангара-А5В» будет запущена с Восточного в 2027 году.

В июне 2017 года занимавший тогда пост вице-премьера и куратора ВПК и аэрокосмической отрасли Дмитрий Рогозин утверждал, что «Ангара А5М» будет запущена с Восточного в 2021 году. В августе 2017 года он подтвердил свои слова. В марте 2018 года в Центре им. Хруничева РБК заявили, что в 2021 году эта ракета только начнет создаваться.

«Ангара-А5» была запущена лишь один раз — в 2014 году. Второй запуск намечен на 2018 год с космодрома в Плесецке. По госконтракту с Роскосмосом Центр им. Хруничева обязан изготовить три ракеты: первая должна быть запущена до мая 2021-го, вторая — в 2024 году, третья — в 2025-м. Стартовый стол на Восточном начали строить весной.

«Ангара-А5М» — модернизированная версия ракеты «Ангара» с увеличенной на 10% тягой, которая получит бортовые системы управления на отечественной элементной базе.