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Иванов рассказал о назвавшей Саакашвили «виновником войны» Кондолизе Райс
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Иванов рассказал о назвавшей Саакашвили «виновником войны» Кондолизе Райс
Политика, 08:39
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Иванов рассказал о назвавшей Саакашвили «виновником войны» Кондолизе Райс

Кондолиза Райс, занимавшая в 2008 году пост госсекретаря США, впоследствии заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является «виновником войны» в Южной Осетии. Об этом рассказал спецпредставитель президента Сергей Иванов, занимавший в то время пост вице-премьера, в интервью «Коммерсанту». По его словам, Райс сказала об этом в частной беседе.

Как отметил Иванов, Райс говорила, что США не причастны к конфликту 2008 года.​ По его словам, экс-госсекретарь призналась, что случившееся было инициативой Саакашвили. «В частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», — сказал Иванов.

Он добавил, что Райс в приватных беседах говорила ему, что экс-президент Грузии «красную черту не перейдет». При этом, по его словам, Москва была готова к эскалации конфликта. Генштаб занимался подготовкой плана действий в случае возможного начала военных действий. Однако нападение Грузии на Южную Осетию оказалось неожиданным для российских военных. При этом, по его словам, часть плана была выполнена в точности —  защита Рокского тоннеля.

8 августа 2018 года исполняется десять лет с момента начала конфликта в Южной Осетии. Война началась с попытки грузинского руководства «восстановить конституционный порядок» на территории непризнанной республики. В ночь на 8 августа грузинские силы нанесли артиллерийский удар по Цхинвалу. Заявив об угрозе для российских граждан, Россия ввела войска на территорию Грузии и Южной Осетии. Через пять дней силы грузинской армии были вытеснены с территории Южной Осетии, а отдельные части армии России продолжили наступление и достигли грузинского города Гори. После конфликта Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Теги: война в Южной Осетии , Михаил Саакашвили , Кондолиза Райс
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