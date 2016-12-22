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Сергей Иванов рассказал о секретном плане конфликта с Грузией в 2008 году
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Сергей Иванов рассказал о секретном плане конфликта с Грузией в 2008 году
Политика, 02:18
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Сергей Иванов рассказал о секретном плане конфликта с Грузией в 2008 году
Сергей Иванов подтвердил, что к 2008 году у Генштаба был секретный план действий на случай начала конфликта в Южной Осетии. Несмотря на это, атака грузинской армии оказалась внезапной и все детали плана выполнить не удалось
Сергей Иванов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Еще до конфликта 2008 года Генштаб подготовил план на случай начала военных действий в Южной Осетии, рассказал экс-министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов в интервью «Коммерсанту». Несмотря на это, после начала войны все детали этого плана не были учтены.

По словам Иванова, до 2008 года западные партнеры России неоднократно обещали, что не допустят конфликта. В частности, об этом говорила российскому руководству в частных беседах экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, утверждает Иванов. «Говорили и успокаивали нас, что Саакашвили никогда не решится на военную авантюру. Могу сейчас открыто признать, что Кондолиза Райс, будучи госсекретарем США, все время мне говорила в приватных беседах: «Сергей, не беспокойтесь, он красную черту не перейдет», — рассказал он.

Несмотря на это Москва была готова к эскалации конфликта, сообщил Иванов. Работу над подготовкой возможных действий в случае начала конфликта вел Генштаб. «Военные, генеральные штабы серьезных государств мира не наивные люди, они всегда исходят из худших сценариев развития ситуаций. Поэтому наш Генштаб в 2007 году — к тому времени конфликты малой интенсивности уже возникали в Южной Осетии — разработал секретный план наших действий в том случае, если в Южной Осетии начнутся полномасштабные военные действия и будут подвергнуты опасности или погибнут российские граждане», — рассказал экс-министр обороны.

Несмотря на это, нападение Грузии на Южную Осетию оказалось неожиданным для российских военных. «План у нас был, любой план он на бумаге, естественно, но там тогда сложилась такая ситуация, что мы, конечно, не ждали, что именно в этот день, в этот час так коварно, если так можно выразиться, будет это нападение», — признал Иванов. В то же время он отметил, что часть плана оказалась выполнена в точности. Речь идет о защите Рокского тоннеля, который является единственной транспортной артерией, связывающей Россию и Южную Осетию.

Иванов добавил, что раскрыть все детали плана он не может, поскольку он до сих пор остается секретным. В то же время он отметил, что один пункт плана не был выполнен. Согласно плану действий, все российские войска, вступающие в конфликт, должны были быть укомплектованы только контрактниками. В то же время часть военнослужащих на территории Южной Осетии оказалась срочниками. «Так получилось, что пока этот план искали, пока доставали из сейфа, пока изучали, а действовать надо было мгновенно, ну не получилось в этой части, я это могу признать», — сказал Иванов.

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8 августа 2018 года исполняется десять лет с момента начала конфликта в Южной Осетии. Война началась с попытки грузинского руководства «восстановить конституционный порядок» на территории непризнанной республики. В ночь на 8 августа грузинские силы нанесли артиллерийский удар по Цхинвалу. В связи с создавшейся угрозой для российских граждан и служащих миротворческого батальона в Южной Осетии в конфликт вступили российские войска. В ходе пятидневного конфликта силы грузинской армии были вытеснены с территории Южной Осетии. Отдельные части российской армии продолжили наступпление на грузинской территории, достигнув города Гори. По итогам конфликта Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Автор: Георгий Тадтаев.
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