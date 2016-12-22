В США обвинили четверых подозреваемых в убийстве рэпера XXXTentacion

Суд графства Броуард в штате Флорида предъявил обвинения в убийстве рэпера Джасей Дуэйна Онфроя (псевдоним XXXTentacion) четверым подозреваемым, пишет The Hollywood Reporter.

Обвиняемых оказалось четверо. Это Дедрик Уильямс, Майкл Боутрайт, Трейвон Ньюсом и Роберт Аллен. Им инкриминируют убийство и вооруженное ограбление. Обвиняемым от 20 до 24 лет. На данный момент задержаны двое из них — Ньюсом и Аллен находятся в розыске.

20-летнего XXXTentacion застрелили 19 июля в Майами на выходе из собственного мотосалона, когда он успел сесть в машину. Расстреляв музыканта, злоумышленники скрылись с места преступления, забрав сумку Louis Vuitton из автомобиля.

XXXTentacion прославился своими проблемами с законом. На момент гибели он находился под скорректированным домашним арестом.