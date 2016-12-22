Саакашвили рассказал о предложении Саркози улететь из Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что во время военного конфликта в 2008 году занимавший тогда пост главы Франции Николя Саркози предлагал ему покинуть страну. Об этом он рассказал в интервью «Новой газете».

«Саркози предлагал, чтобы я уехал. Какие-то американцы на низком дипломатическом уровне тоже предлагали рассмотреть миссию по эвакуации меня, моей семьи и моего правительства», — сказал Саакашвили. Он отметил, что такое предложение не поступало к нему на уровне президента США, которым тогда был Джордж Буш.

По его словам, в ходе военных действий, российская сторона намеренно не обстреливала аэропорт Тбилиси, «всячески намекая» на возможность улететь из Грузии. Саакашвили заявил, что в тот момент покинуть страну было бы неприемлемо. «Более того, в тот вечер, когда началась война, я собрался тоже улетать в Пекин. Но вернулся по дороге из аэропорта», — рассказал он.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года войска Грузии атаковали столицу Южной Осетии чтобы «восстановить конституционный порядок». В военный конфликт вмешалась Россия, силы которой за пять дней оттеснили грузинскую армию с территории непризнанной республики и, позже, продолжили наступление, дойдя до города Гори в Грузии. После окончания боевых действий Россия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.