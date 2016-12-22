Экс-помощница Елизаветы Глинки заявила о жалобе в СК на фонд Доктора Лизы

Бывшая помощница Елизаветы Глинки Наталья Авилова заявила, что подавала жалобу в Следственный комитет на нецелевой расход средств в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы». Об этом она рассказала телеканалу «Дождь».

По ее словам, она привлекла в фонд около 20 млн от спонсоров, различных физических и юридических лиц, а также после проведения телемарафонов. Экс-помощница Глинки не уточнила, о какой валюте идет речь.

«Меня беспокоила судьба этих средств, и я не получала как член правления организации, как член общего собрания никаких отчетов: как они расходуются, на какие деньги платятся высокие зарплаты, на какие деньги арендуются офисы», —сказала Авилова.

До увольнения из фонда, она передала следствию информацию о возможном нарушении закона в «Справедливой помощи Доктора Лизы». По ее словам, поступающие в фонд по ряду программ и проектов средства тратились на высокую арендную плату за офис и «сверхвысокие» зарплаты.

Ранее агентство «Москва» и телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщили, что следователи завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в фонде. Собеседники изданий уточнили, что в июле 2017 года «Справедливая помощь Доктора Лизы» заключила контракт на оказание юридических услуг с адвокатом Анной Агранович, несмотря на существование аналогичной сделки с правозащитником Александром Куликовским. При этом, по данным источников, Агранович платили 180 тыс. руб. в месяц и в июле выдали вознаграждение в 356 тыс. руб. Нанесенный фонду ущерб составляет около 1,8 млн руб.

В июле попечительский совет фонда рекомендовал президенту организации Ксении Соколовой и Андрею Макееву отдать управление «новому менеджменту». Соколова стала президентом фонда после гибели Елизаветы Глинки в авиакатастрофе с самолетом Минобороны Ту-154 в декабре 2016 года.