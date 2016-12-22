В Москве столкнулись легковушка и пассажирский автобус

Четыре пассажира рейсового автобуса пострадали в аварии на Земляном Валу в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД столицы.

«ДТП произошло в 18:10 в районе дома по адресу Земляной Вал, 24. Столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. По предварительным данным, пострадали четыре человека», — рассказали в пресс-службе.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, причины инцидента выясняются. РБК направил запрос в департамент здравоохранения Москвы.

В конце июля на Профсоюзной улице в Москве автобус врезался в фонарный столб, пострадали четверо пассажиров. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением.

