Власти Москвы сообщили о трех пострадавших в ДТП с автобусом
Общество, 14:33
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Власти Москвы сообщили о трех пострадавших в ДТП с автобусом
В Москве в ДТП с автобусом пострадали три человека. Об этом сообщил РБК руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
По его словам, на место ДТП в течение семи минут прибыли бригады скорой помощи. Состояние одного пострадавшего — средней степени тяжести, еще двоих — удовлетворительное. «У пострадавших травмы нетяжелые, угрозы для жизни нет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время они находятся в городских больницах», — сказал Хрипун.
По данным источника «Интерфакса», автобус врезался в фонарный столб на Профсоюзной улице. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
По информации источника агентства «Москва», ДТП произошло в районе станции метро «Коньково».В конце июня автобус столкнулся с грузовиком на улице Профсоюзная у станции метро «Теплый стан», пострадали ребенок и взрослый. Авария произошла около дома 156, автобус следовал по маршруту №891.