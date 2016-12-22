Самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Иркутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров, он госпитализирован. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Толмачево.



«Самолет по решению экипажа совершил посадку в аэропорту Толмачево в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров в 05:46 (01:46 мск). К месту посадки своевременно были вызваны экипажи скорой помощи из Новосибирска и города Обь. Пассажир госпитализирован», — сказали агентству в пресс-службе.

В начале апреля на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву, умер пассажир. Лайнер находился в небе над Индией. Было принято решение продолжить рейс и приземлиться в Шереметьево.

