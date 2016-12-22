Путин одобрил идею об особой экономической зоне в Воронежской области

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Воронежской области особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом глава государства заявил на встрече с временно исполняющим обязанности главы региона Александром Гусевым, сообщает Кремль.

По словам Гусева, в данной зоне предполагается развивать производства, связанные с радиоэлектроникой. Он отметил, что на территории области расположен концерн «Созвездие», который занимается оснащением армии. «Безусловно, они уходят и в гражданскую продукцию и все равно будут искать площадку для размещения. Мы могли бы вместе с ними этим заниматься», — пояснил Гусев. По оценкам властей, в ближайшие четыре-пять лет можно разместить до 15 предприятий с общим объемом инвестиций 30 млрд руб. Это обеспечит создание около 3 тыс. рабочих мест.

Путин отметил, что некоторое время назад было принято решение не открывать новые свободные экономические зоны, однако, учитывая, что проект «продуман, хорошо подготовлен» и может оказать позитивный эффект на экономику региона, обещал поддержать его.

В декабре 2017 года Путин подписал закон о социально-экономическом развитии Калининградской области, который продлевает срок действия особой экономической зоны в регионе до 2045 года.



