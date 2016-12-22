«Сибур» в 2017 году увеличил прибыль до почти 117 млрд руб.

В 2017 году чистая прибыль холдинга «Сибур» по МСФО составила 116,909 млрд руб., свидетельствуют данные годового отчета (*pdf). За год этот показатель увеличился на 5,2%.

Выручка холдинга за год увеличилась с 411,81 млрд руб. до 454,62 млрд руб. Рентабельность «Сибура» по EBITDA составила 35,4%. В целом показатель EBITDA с 2016 года увеличился на 15% и составил 160,8 млрд руб.

«Сибур» является крупнейшим нефтехимическим холдингом России. Владельцем 34,08% акций «Сибура» через ООО «Олефининвест» является Леонид Михельсон. Другие акционеры холдинга — Геннадий Тимченко (17%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 10%), Кирилл Шамалов (3,9%), а также действующий и бывший менеджмент (совокупно 10,6%). В конце декабря 2017 года Михельсон передал 14,4% акций компании в доверительное управление Газпромбанка.