Гендиректор НПО им. Лавочкина досрочно отправлен в отставку

НПО им. Лавочкина досрочно прекратило полномочия гендиректора объединения Сергея Лемешевского. Об этом сообщается на сайте НПО.

Отмечается, что такое решение было принято на внеочередном заседании совета директоров, которое состоялось 2 августа. Временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Харун Карчаев.

26 июля суд арестовал Лемешевского, обвиняемого в мошенничестве, до 30 сентября. Дело в отношении него было инициировано «Роскосмосом». Следствие считает, что Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения научного объединения Екатерина Аверьянова заплатили адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры» более 330 млн руб. за работы по составлению договоров. При этом на самом деле их составляли штатные юристы НПО. Кроме того, адвокаты должны были защищать интересы научного объединения перед «Роскосмосом».

Еще одного обвиняемого по делу о мошенничестве на 330 млн руб. — адвоката Игоря Третьякова — 31 июля арестовали до 17 сентября. Третьяков на заседании заявил, что его бюро выполнило «положительную» работу по защите интересов НПО.