В Красноярске медсестра получила два года условно за фото во «ВКонтакте»

Советский районный суд Красноярска приговорил медсестру и активистку запрещенного движения «Артподготовка» Оксану Походун к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Суд счел экстремистскими фотографии, размещенные в закрытом альбоме женщины в соцсети «ВКонтакте», сообщил РБК адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

Суд признал Походун виновной по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). По словам Васина, защита Походун обжалует приговор суда. В начале апреля прокуратура Красноярска запросила для Походун 1,5 года колонии.

Дело на Походун завели еще в июле 2017 года. Следствие считает, что на созданной под псевдонимом странице «ВКонтакте» с 17 июля 2015 года по 25 мая 2016 года она публиковала фотографии, «возбуждающие ненависть по признакам национальности, происхождения и отношения к религии». Речь шла об изображениях, касавшихся конфликта на Украине, а также снимков президента Владимира Путина и священнослужителей.