Монетный двор Великобритании выпустил монеты с медвежонком Паддингтоном

Королевский монетный двор Великобритании выпустил коллекционные монеты с медвежонком Паддингтоном. Об этом сообщает ведомство на своем сайте.

Монеты достоинством 50 пенсов посвящены 60-й годовщине выхода в свет книги «Приключения Медвежонка Паддингтона». На одной из монет медвежонок изображен на фоне Букингемского дворца, а на другой — на Паддингтонском вокзале. Их выпущено 60 тыс. штук. Серебряную монету с цветным рисунком можно приобрести за £60, также есть предложение за £10.

Книга «Медвежонок Паддингтон» английского писателя Майкла Бонда была опубликована в октябре 1958 года. В 1970-е годы в Великобритании начали производить мягкие игрушки по мотивам сказки. В 2014 году режиссер Пол Кинг снял первый фильм «Медвежонок Паддингтон», продолжение картины вышло в 2017 году.