Сыгравший в «Мама, не горюй» актер Иван Бортник попал в больницу

Актера Ивана Бортника госпитализировали, сообщил РБК его друг, руководитель Московского театра поэтов Влад Маленко.

«Я только что с его женой разговаривал. Мне главное, что он в сознании. У него очень сильная боль в ноге, которая даже не дает ему возможность двигаться. С ним жена. Мы на связи, я поеду к нему», — сказал Маленко.

Ранее «Пятый канал» сообщил, что Бортника по неподтвержденной информации госпитализировали с подозрением на инфаркт, однако затем у него было обнаружено желудочное кровотечение и перелом шейки бедра. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что актер обратился к медикам из-за желудочного кровотечения, однако от госпитализации он отказался.

Иван Бортник родился в 1939 году. Окончил Московское театральное училище имени Б.В.Щукина. Бортник сыграл более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах «Мусульманин», «Не послать ли нам гонца?», «Мама, не горюй», «Антикиллер-2» и «Жила-была одна баба».