США потребовали от Индонезии компенсации на $350 млн по импортному спору

Власти США обратились к Всемирной торговой организации (ВТО) с просьбой одобрить введение санкций против Индонезии после победы в торговом споре в 2017 году, стоившем Вашингтону $350 млн. Об этом сообщает Reuters.

США и Новая Зеландия в 2017 году выиграли спор по ограничениям на импорт индонезийских продуктов, в том числе винограда, сухофруктов, говядины и мяса птицы. При этом, как указали в США, Индонезия не выполнила предписаний ВТО об ограничениях. В США заявили, что будут ежегодно увеличивать сумму претензий к Индонезии, так как экономика этой страны «продолжает расширяться».

По словам главы Министерства внешней торговли Индонезии Оке Нурвана, страна пересмотрела правила импорта собственной продукции и выполнила предписания ВТО. Он отметил, что в Джакарте следят за заявлениями США по компенсациям.

Индонезия входит во Всеобщую систему преференций в пользу развивающихся стран, в рамках которой ей предоставляют льготные тарифы на экспорт в размере $2 млрд.