Минздрав перечислил регионы с самыми здоровыми детьми

Минздрав России назвал регионы, в которых в 2017 году зафиксировано наименьшее число болезней у детей до 14 лет, сообщает RT.

По данным Минздрава, регионом с самыми здоровыми детьми является Чечня. Там на 100 тыс. детей приходится 62 969,7 заболевания. Далее следуют Кабардино-Балкария (115 723,7), Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия (141 168,6).

При этом наибольшее число болезней наблюдается у детей, проживающих в Ненецком АО (352 120), Чукотском АО (349 436,5), Карелии (337 077,2), Республике Коми (335 574) и Архангельской области (333 831,2).

В среднем по стране на 100 тыс. детей приходится 221 104,6 заболевания.

Ранее в Минздраве сообщили, что лидером по здоровью граждан является Кабардино-Балкария, где на 100 тыс. жителей приходится 95 473,8 случая заболеваний. За ней следуют Чечня (112 108,9), Курская область (115 123,6), Тыва (115 621,4) и Астраханская область (115 921,2). При этом наибольшее число заболеваний отмечается в Алтайском крае (253 429,5), Санкт-Петербурге (236 874,7), Ненецком автономном округе (230 700,8), Карелии (230 371,7) и Республике Коми (230 230,4).