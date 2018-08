Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила посадку на морскую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9, запущенной компанией Space X, совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане после запуска. Об этом сообщается в Twitter компании.

Ракета-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником Merah Putih стартовала в 1:18 EST (8:18 мск) с базы ВВС США близ космодрома Канаверал в штате Флорида.

Спутник Merah Putih был построен американской компанией SSL, он должен заменить вышедший из строя Telkom 1. Использованная в ходе его запуска первая ступень Falcon 9 применялась при старте в мае.

25 июля ракета Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT была запущена с военной базы Вандерберг в Калифорнии. Отделившаяся первая ступень опустилась на автоматическую платформу Just Read the Instructions в Тихом океане спустя примерно 20 минут.