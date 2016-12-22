Суд освободил бизнес-партнера Манафорта из-под домашнего ареста

Федеральный суд освободил из-под домашнего ареста обвиняемого по «российскому делу» Ричарда Гейтса. Об этом сообщает Reuters.

Гейтс — деловой партнер Пола Манафорта, бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Гейтс и Манафорт — фигуранты дела о российском «вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Им предъявлены обвинения по 12 пунктам. Следствие считает, что они отказались регистрироваться в качестве иноагентов и отмывали деньги. Манафорт обвиняется в работе в интересах экс-президента Украины Виктора Януковича. Чтобы скрыть полученные доходы, они с 2006 по 2016 год создали сеть многочисленных иностранных корпораций, партнерств и банковских счетов как в США, так в других странах. Суд ранее поместил обоих под домашний арест.

Спецслужбы США считают, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Избранный президент США Трамп утверждает, что никакого сговора между ним и Москвой не было. Россия обвинения во вмешательстве также отрицает.