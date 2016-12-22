Кабмин добавил мельдоний в перечень запрещенных спортивных препаратов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об актуализации перечня запрещенных спортивных препаратов в соответствии с международными стандартами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщается на сайте правительства России.

Сам перечень был утвержден в марте 2017 года. Поправки к нему подготовил Минспорт. Список запрещенных для применения спортсменам препаратов ежегодно обновляется WADA.

В частности, под запрет попали мельдоний, андростерон, гормоны роста, гонадотропин, тимозин, триметазидин и другие препараты.

В конце июля Международный олимпийский комитет выступил в поддержку реформирования российского спорта, добавив, что готов к диалогу с Москвой. По словам президента МОК Томаса Баха, Россия перенесла «тяжелейшие санкции», провела кадровые изменения в профильных ведомствах, что свидетельствует о «правильном сигнале» со стороны российских властей. Он добавил, что на юношеской олимпиаде в Буэнос-Айресе Россия будет тесно сотрудничать с WADA, МОК, примет участие в семинаре по борьбе с допингом.

МОК лишил Олимпийский комитет России (ОКР) членства в организации в декабре 2017 года и не допустил российскую сборную на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане из-за обвинений в употреблении допинга. В феврале 2017 года ОКР восстановили в МОК после того, как атлеты успешно прошли проверки на допинг.

Мельдоний был синтезирован в середине 1970-х в Латвийской ССР и продавался в странах бывшего Советского Союза под названием «Милдронат». Препарат применялся для ускорения реабилитации после физических нагрузок и операций, а также для комплексной терапии при сердечных заболеваниях.

С 1 января 2016 года WADA внесла мельдоний в список запрещенных препаратов, после чего российские легкоатлеты не попали на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В марте 2017 года Медведев исключил мельдоний из списка запрещенных препаратов. По словам вице-премьера Виталия Мутко, в список вошли только те вещества, которые относятся к «серьезному допингу».