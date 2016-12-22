ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,96 63,16 EUR Нал. 74,04 73,08 USD Бирж. 63,54 -0,20 EUR Бирж. 73,56 -0,07 USD ЦБ. 63,50 +0,04 EUR ЦБ. 73,41 -0,06 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7044,60 +66,60 IMOEX 2314,74 +0,65% RTSI 1147,59 +0,79% Brent 74,13 +0,18% DJIA 25502,18 +0,16% Nasdaq 7859,68 +0,61%
Кабмин добавил мельдоний в перечень запрещенных спортивных препаратов
Лента новостей
Акции «Роснефти» обновили исторический максимум 11:10, Финансы В Белоруссии задержали главного редактора портала Tut.by 11:04, Общество Почему США враждуют с Ираном. Главное за 61 секунду 11:03, Политика  Трамп против всех: главное о санкциях США в отношении Ирана 11:03, Политика Бывший игрок ЦСКА перешел в греческий «Олимпиакос» 11:02, Спорт Голодец помогла упавшей в обморок американке на форуме в Красноярске 11:01, Общество СК передал дело врача Мисюриной в другое следственное отделение 10:51, Общество Почему подорожал Ethereum Classic. За четыре дня курс монеты вырос на 38% 10:44, Крипто Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 10:40, РБК и Сбербанк Порошенко заявил о подготовке Россией вмешательства в украинские выборы 10:37, Политика Минздрав перечислил регионы с самыми здоровыми детьми 10:29, Общество Самолет экстренно сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира 10:09, Общество Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 10:06, РБК и Subaru Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила посадку на морскую платформу 10:00, Общество Усманов продал свою долю в футбольном клубе «Арсенал» 09:59, Бизнес Правительство выделило 5 млрд руб. на топливные субсидии для аграриев 09:53, Экономика Бывший партнер Манафорта сознался в суде в преступной деятельности 09:44, Политика В Пекине назвали условия возвращения Google на китайский рынок 09:38, Политика В Красноярском крае началась экспертиза тел погибших при крушении Ми-8 09:33, Общество Кабмин добавил мельдоний в перечень запрещенных спортивных препаратов 09:22, Общество В Приморье оштрафовали директора школы за поборы с родителей 09:20, Общество Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 09:10, Партнерский материал Средний размер необеспеченных кредитов в России достиг рекордного уровня 09:03, Финансы В Раде предрекли крах экономики Украины при отмене сообщения с Россией 08:51, Политика Пассажиры упавшего в Мексике самолета подали в суд на авиакомпанию 08:45, Общество В Сеуле прошли обыски в объявившей о находке «Дмитрия Донского» компании 08:32, Общество Полтавченко определился с участием в выборах губернатора Санкт-Петербурга 08:32, Политика Мантуров назвал размер штрафа за недолив топлива на АЗС 08:29, Общество
Кабмин добавил мельдоний в перечень запрещенных спортивных препаратов
Общество, 09:22
0
Кабмин добавил мельдоний в перечень запрещенных спортивных препаратов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об актуализации перечня запрещенных спортивных препаратов в соответствии с международными стандартами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщается на сайте правительства России.

Сам перечень был утвержден в марте 2017 года. Поправки к нему подготовил Минспорт. Список запрещенных для применения спортсменам препаратов ежегодно обновляется WADA.

В частности, под запрет попали мельдоний, андростерон, гормоны роста, гонадотропин, тимозин, триметазидин и другие препараты.

В конце июля Международный олимпийский комитет выступил в поддержку реформирования российского спорта, добавив, что готов к диалогу с Москвой. По словам президента МОК Томаса Баха, Россия перенесла «тяжелейшие санкции», провела кадровые изменения в профильных ведомствах, что свидетельствует о «правильном сигнале» со стороны российских властей. Он добавил, что на юношеской олимпиаде в Буэнос-Айресе Россия будет тесно сотрудничать с WADA, МОК, примет участие в семинаре по борьбе с допингом.

Легальный допинг: все, что надо знать про «терапевтические исключения»
Общество

МОК лишил Олимпийский комитет России (ОКР) членства в организации в декабре 2017 года и не допустил российскую сборную на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане из-за обвинений в употреблении допинга. В феврале 2017 года ОКР восстановили в МОК после того, как атлеты успешно прошли проверки на допинг.

Мельдоний был синтезирован в середине 1970-х в Латвийской ССР и продавался в странах бывшего Советского Союза под названием «Милдронат». Препарат применялся для ускорения реабилитации после физических нагрузок и операций, а также для комплексной терапии при сердечных заболеваниях.

С 1 января 2016 года WADA внесла мельдоний в список запрещенных препаратов, после чего российские легкоатлеты не попали на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В марте 2017 года Медведев исключил мельдоний из списка запрещенных препаратов. По словам вице-премьера Виталия Мутко, в список вошли только те вещества, которые относятся к «серьезному допингу».

Теги: WADA , допинг , спортсмены , Правительство
Главное
Уволенный глава ЦИК ЛНР пожаловался в Кремль на зачистку Политика
Материалы по теме
WADA удовлетворили итоги расследования против футболистов сборной России Общество
СК предоставил WADA опровержение «лживых показаний» Родченкова Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter