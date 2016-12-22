В МОК поддержали реформы в российском спорте

Международный олимпийский комитет поддерживает реформы в российском спорте и готов вести диалог с Москвой, заявил президент организации Томас Бах на пресс-конференции, запись которой размещена на YouTube-канале МОК.

По его словам, российская сторона перенесла «тяжелейшие санкции», которые вынес МОК и показала свою готовность к диалогу. Бах добавил, что в профильных ведомствах и министерствах России произошли кадровые изменения.

Президент МОК подчеркнул, что действия российской стороны говорят об изменениях в ее поведении. В качестве примера он указал на то, что во время юношеской олимпиады в Буэнос-Айресе Россия тесно будет контактировать с Всемирным антидопинговым агентством, МОК и спортивными федерациями. В частности, будет организован семинар по борьбе с допингом.

«Я думаю, это хороший шаг вперед и правильный сигнал. Мы сказали, что готовы поддержать такие инициативы, поскольку они необходимы и важны», — добавил Бах.

В декабре 2017 года МОК лишил Олимпийский комитет России (ОКР) членства в организации и не допустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане из-за обвинений в использовании спортсменами допинга.

Спортсмены из России выступали на Играх под нейтральным флагом. В феврале МОК восстановил членство ОКР. «Все результаты проверок наших спортсменов показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — заявил тогда РБК почетный президент ОКР и член МОК Шамиль Тарпищев.