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В Приморье оштрафовали директора школы за поборы с родителей
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В Приморье оштрафовали директора школы за поборы с родителей
Общество, 09:20
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В Приморье оштрафовали директора школы за поборы с родителей

Директора школы в приморском городе Артеме, где в мае ученика заставили чистить зубы на уроке, оштрафовали на 30 тыс. руб. за сбор денег с родителей учащихся. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Отмечается, что в отношении директора школы возбуждено дело по ч. 1 ст. 5.57 КоАП (нарушение права на образование, выразившееся в нарушении права на получение общедоступного и бесплатного образования). Также внесено представление начальнику управления образования Артемовского городского округа.

В мае учительница школы поселка Угловое города Артема на протяжении недели при всем классе говорила о неприятном запахе изо рта у второклассника после того, как его родители отказались сдать деньги на нужды школы. Впоследствии она заставила мальчика чистить зубы перед всем классом.

Управление Следственного комитета по Приморскому краю после заявления матери школьника начало проверку. Учительница была уволена из школы.

Теги: Приморье , Школа , деньги
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