Грабитель-рецидивист сбежал из французской тюрьмы на веролете

Грабитель-рецидивист Редуан Фаид сбежал из тюрьмы, расположенной во французском департаменте Сена и Марна, на вертолете, сообщает BFMTV.

По данным телеканала, преступник совершил побег около 11.30 по местному времени (12.30 по мск) 1 июля. При этом у него были по крайней мере три вооруженных сообщника. Побег был совершен с помощью вертолета.

«Примерно в 11.15 три человека появились в приемной тюрьмы Рео и потребовали освобождения Редуана Фаида. Им удалось сбежать на вертолете, который приземлился на одной из площадок для прогулок — единственном месте без защитной сетки», — отмечает телеканал.

При этом Фаид находился в это время в приемной тюрьмы, где планировал поговорить со своим братом.

Вертолет сообщники Фаида взяли в авиационном клубе в городе Фонтене-Трезини. Для этого они взяли в заложники пилота и заставили его пойти вместе с ними в тюрьму.

После побега злоумышленники приземлились на вертолете в муниципалитете Гарж-ле-Гонесс, а затем подожгли его и уехали на черном Renault.

Телеканал добавляет, что МВД Франции мобилизовало все средства на поимку сбежавшего преступника и поручило прокуратуре начать расследование дела.

BFMTV отмечает, что Редуан Фаид вместе с сообщниками в мае 2010 года пытался ограбить бронированный фургон. В результате последовавшей погони и стрельбы был убит полицейский. В апреле 2018 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы, однако в 2017 его уже приговаривали к 17 годам лишения свободы.

При этом Редуан Фаид уже сбегал из тюрьмы в 2013 году. Тогда он взорвал несколько дверей тюрьмы и взял четырех ее сотрудников в заложники. После этого его увез сообщник на машине.