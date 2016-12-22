ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,41 62,50 EUR Нал. 74,06 72,86 USD Бирж. 62,77 -0,03 EUR Бирж. 73,29 +0,64 USD ЦБ. 62,76 -0,53 EUR ЦБ. 72,99 -0,10 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6357,00 -45,90 IMOEX 2295,95 +2,03% RTSI 1154,16 +2,58% Brent 79,50 +2,41% DJIA 24271,41 +0,23% Nasdaq 7510,30 +0,09%
Грабитель-рецидивист сбежал из французской тюрьмы на веролете
Лента новостей
Порошенко заверил моряков в возвращении украинского флота в Севастополь 15:23, Политика В Москве после захвата заложника в «Дикси» возбудили уголовное дело 15:20, Общество Игра: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 15:17, Спецпроект РБК Спорт Покоритель Ближнего Востока: кто выведет Хорватию в четвертьфинал ЧМ-2018 15:14, Спорт Путин, Трамп и китайские санкции: что будет с рублем на следующей неделе 15:12, Quote В Москве полиция задержала захватившего заложницу в «Дикси» мужчину 14:41, Общество На западе США мужчина напал с ножом на мигрантов 14:24, Общество Разная игра, одинаковый результат: Месси и Роналду вылетели в один день 14:19, Спорт Туроператор «Аврора БГ» заявил об отмене чартеров в Болгарию и Черногорию 14:18, Общество СМИ анонсировали переход Криштиану Роналду в «Ювентус» 14:05, Спорт Госдеп США эвакуировал из Китая 11 сотрудников диппредставительств 13:49, Политика В Грузии автобус с российскими туристами упал в овраг 13:04, Общество «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 12:59, РБК и Schneider Electric Мужчина взял в заложники сотрудника магазина «Дикси» на севере Москвы 12:37, Общество Артем Дзюба пообещал «умереть на поле» в матче с Испанией 12:35, Спорт Игрок «Реала» с собакой по кличке Месси: кого нужно опасаться у Испании 12:25, Спорт Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о покупке С-400 12:18, Политика Иерусалим: город специй, уличной еды и авантюрных рецептов 11:45, РБК и Минтуризма Израиля​ СМИ назвали наиболее вероятное место для встречи Путина и Трампа 11:39, Политика В небе над авиабазой Хмеймим в Сирии уничтожили несколько беспилотников 11:38, Политика Основной защитник сборной Испании получил травму перед матчем с Россией 11:37, Спорт В России повысили акцизы на сигареты 11:30, Экономика Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 11:13, Спецпроект РБК Спорт Испанцы готовятся к серии пенальти: что Черчесов противопоставит фавориту 11:07, Спорт В Анапе почти сто человек эвакуировали из-за пожара в гостинице 11:06, Общество Independent объяснила беспокойство Лондона из-за встречи Путина и Трампа 10:32, Политика Закон об обязательном согласии на секс вступил в силу в Швеции 10:27, Общество В Швеции умер лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон 10:08, Общество
Грабитель-рецидивист сбежал из французской тюрьмы на веролете
Общество, 15:28
0
Грабитель-рецидивист сбежал из французской тюрьмы на веролете

Грабитель-рецидивист Редуан Фаид сбежал из тюрьмы, расположенной во французском департаменте Сена и Марна, на вертолете, сообщает BFMTV.

По данным телеканала, преступник совершил побег около 11.30 по местному времени (12.30 по мск) 1 июля. При этом у него были по крайней мере три вооруженных сообщника. Побег был совершен с помощью вертолета.

«Примерно в 11.15 три человека появились в приемной тюрьмы Рео и потребовали освобождения Редуана Фаида. Им удалось сбежать на вертолете, который приземлился на одной из площадок для прогулок — единственном месте без защитной сетки», — отмечает телеканал.

При этом Фаид находился в это время в приемной тюрьмы, где планировал поговорить со своим братом.

Вертолет сообщники Фаида взяли в авиационном клубе в городе Фонтене-Трезини. Для этого они взяли в заложники пилота и заставили его пойти вместе с ними в тюрьму.

После побега злоумышленники приземлились на вертолете в муниципалитете Гарж-ле-Гонесс, а затем подожгли его и уехали на черном Renault.

Телеканал добавляет, что МВД Франции мобилизовало все средства на поимку сбежавшего преступника и поручило прокуратуре начать расследование дела.

BFMTV отмечает, что Редуан Фаид вместе с сообщниками в мае 2010 года пытался ограбить бронированный фургон. В результате последовавшей погони и стрельбы был убит полицейский. В апреле 2018 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы, однако в 2017 его уже приговаривали к 17 годам лишения свободы.

При этом Редуан Фаид уже сбегал из тюрьмы в 2013 году. Тогда он взорвал несколько дверей тюрьмы и взял четырех ее сотрудников в заложники. После этого его увез сообщник на машине.

Теги: Франция , тюрьма , побег
Главное
Порошенко заверил моряков в возвращении украинского флота в Севастополь Политика
Материалы по теме
Из тюрьмы в Мали сбежали 25 заключенных Общество
Более 20 человек погибли при попытке побега из тюрьмы в Бразилии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter