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Mediascope подала иск к Rambler Group на 5,3 млн руб.
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Mediascope подала иск к Rambler Group на 5,3 млн руб.
Бизнес, 08:08
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Mediascope подала иск к Rambler Group на 5,3 млн руб.

Структура исследовательской компании Mediascope (ООО «Медиаскоп») подала иск на 5,3 млн руб. к структуре Rambler Group, ООО «Рамблер интернет холдинг». Об этом говорится в карточке дела на сайте картотеки Арбитражного суда Москвы.

«Мы узнали о данной претензии сегодня. В ближайшее время вопрос будет урегулирован», — сообщили РБК пресс-службе Rambler Group. Представитель Mediascope рассказал газете «Ведомости», что «клиент нарушил условия договора», отказавшись сообщить подробности инцидента.

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По информации газеты, Rambler Group не расплатилась за предоставленные Mediascope услуги по оценке аудитории интернет-проектов. По данным картотеки, с начала года Mediascope подала еще четыре иска к разным компаниям с требованием вернуть долги.

Теги: Mediascope , Rambler , Судебный иск , Долги
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