Mediascope подала иск к Rambler Group на 5,3 млн руб.

Структура исследовательской компании Mediascope (ООО «Медиаскоп») подала иск на 5,3 млн руб. к структуре Rambler Group, ООО «Рамблер интернет холдинг». Об этом говорится в карточке дела на сайте картотеки Арбитражного суда Москвы.

«Мы узнали о данной претензии сегодня. В ближайшее время вопрос будет урегулирован», — сообщили РБК пресс-службе Rambler Group. Представитель Mediascope рассказал газете «Ведомости», что «клиент нарушил условия договора», отказавшись сообщить подробности инцидента.

По информации газеты, Rambler Group не расплатилась за предоставленные Mediascope услуги по оценке аудитории интернет-проектов. По данным картотеки, с начала года Mediascope подала еще четыре иска к разным компаниям с требованием вернуть долги.