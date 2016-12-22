Тимошенко рассказала о политическом терроре на Украине

Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер Украины Юлия Тимошенко призвала президента Петра Порошенко, силовые структуры и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) немедленно отреагировать на политический террор как «угрозу национальной безопасности». Об этом она написала на своей странице в Facebook.



По словам Тимошенко, лето на Украине «проходит под знаком политического терроризма». Она отметила, что его жертвой стал ее соратник по партии и председатель фракции «Батькивщины» в Каменском горсовете Виталий Чернявский: его машину взорвали, но сам политик остался жив и был госпитализирован в тяжелом состоянии.



Тимошенко отметила, что в Одесской области грузовик «целенаправленно протаранил» автомобиль лидера партии «Народний рух Украини» Михаила Кузаконя. Также в машине был журналист Григорий Козьма. Председатель «Батькивщины» добавила, что оба мужчины выжили.

Бывший глава украинского правительства отметила, что прокуратура не нашла признака теракта в убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб в июле 2016 года в результате взрыва автомобиля. «Просто нет слов. А что же это было? Развлечения?» — возмутилась Тимошенко.Лидер «Батькивщины» отметила, что власть и правоохранительные органы «пространно комментируют» преступления вместо того, чтобы их расследовать и обеспечивать безопасность: «Здесь страдают и гибнут невинные люди, а они о собственной репутации!». Она допустила, что Порошенко «окончательно отказался от критериев профессионализма» в подборе кадров в правоохранительные органы и стал оперировать критерием личной преданности.

Бывший премьер-министр Украины отметила, что сейчас страна неуправляема, причем речь идет не об отдельных инцидентах, а о «прямой угрозе национальной безопасности». «Я требую немедленной реакции президента, силовых структур и СНБО на последние события. Достаточно защищать собственные должности! Защищайте людей и страну!» — призвала Тимошенко.