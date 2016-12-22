Число пострадавших при взрыве грузовика в Болонье превысило 100 человек

Число пострадавших в результате взрыва грузовика, перевозившего горючие материалы, в итальянском городе Болонья превысило 100 человек, по меньшей мере один человек погиб, сообщает RaiNews24.

Видео: palmagm2 / Instagram

По данным телеканала, 55 человек с ожогами от первой до третьей степени были доставлены в больницу Маджоре в Болонье. Еще 18 пострадавших были отправлены в больницы в Будрио, Кастель-Сан-Джованни и Бентивольо.

Кроме того, два человека, находящиеся в тяжелом состоянии, были доставлены в больницы в Чезене и Парме. Еще 10 человек отправили в больницу, расположенную в Баццано.

Телеканал отмечает, что среди пострадавших оказались 11 карабинеров и два сотрудника дорожной полиции. В настоящее время на месте взрыва продолжаются спасательные работы.

Взрыв на автостраде Via Marco Emilio Lepido, проходящей рядом с аэропортом итальянского города Болонья, произошел днем 6 августа. Причиной взрыва стала авария с участием трех автомобилей на кольцевой дороге в районе Борго Панигале. Среди участников ДТП оказался грузовик, перевозивший горючие материалы, которые взорвались при аварии.