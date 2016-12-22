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Более 400 человек эвакуировали из гостиницы в Петербурге из-за пожара
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Более 400 человек эвакуировали из гостиницы в Петербурге из-за пожара
Общество, 04:39
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Более 400 человек эвакуировали из гостиницы в Петербурге из-за пожара

В одной из гостиниц Санкт-Петербурга произошел пожар, спасатели эвакуировали из здания 411 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, возгорание произошло на минус втором этаже 7-этажного здания. В МЧС отметили, что происходило горение электрооборудования на площади 5 кв. м.

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Общество

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших нет. К ликвидации пожара было привлечено семь единиц техники и 31 человек личного состава.

Теги: пожар , гостиница , Санкт-Петербург , ГУ МЧС России
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