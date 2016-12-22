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Пожар на площади 1,2 тыс. кв. м
Общество, 08:15
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Из-за крупного пожара в Кемерово из жилого дома эвакуировали 50 человек

Крупный пожар произошел в четверг утром в многоквартирном жилом доме в Кемерово, говорится в сообщении управления МЧС по Кемеровской области.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что огнем было охвачено 1,2 тыс. кв. м. К настоящему моменту пожар потушен.

Возгорание произошло в доме на улице Красная. Как сообщает «Газета Кемерова», в пятиэтажном жилом доме загорелась кровля. Пришлось эвакуировать около 50 жильцов. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы выложили видео в соцсети «ВКонтакте».

По данным МЧС, к тушению пожара привлекались 59 человек и 18 единиц техники. Специалисты начали устанавливать причину произошедшего.

Теги: Пожар , Кемерово , эвакуация
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