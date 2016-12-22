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Трамп поддержал идею расследовать возможные связи Демпартии США с Россией
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Трамп поддержал идею расследовать возможные связи Демпартии США с Россией
Политика, 21:13
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Трамп поддержал идею расследовать возможные связи Демпартии США с Россией

Президент США Дональд Трамп поддержал идею телеведущего Fox News Дэна Бонджино провести расследование о предполагаемых связях членов Демократической партии с Россией. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«С нетерпением жду доклада генерального инспектора», — написал Трамп. «Сговор с Россией на самом деле реален. Хиллари Клинтон и ее команда 100% вступили в сговор с русскими, как и [конгрессмен-демократ] Адам Шифф», — процитировал Трамп заявление журналиста.

По словам Бонджино, Клинтон через юрфирму заплатила источникам, связанным с Кремлем за сбор информации о Трампе.

Спецслужбы США с января 2017 года ведут расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы. В Вашингтоне считают, что члены предвыборного штаба Трампа могли связываться с Москвой. В Кремле отрицают все обвинения, сам Трамп также неоднократно опровергал контакты с российскими властями. В середине июля Трамп заявил, что президент России Владимир Путин обязан нести ответственность за вмешательство в президентские выборы в США.

Теги: Дональд Трамп , Демократическая партия США , расследование , вмешательство в выборы ...
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